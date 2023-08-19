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Козырев Владимир Александрович

Место рождения

город Ардатов, Мордовская АССР

Дата рождения

08.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
26.11.2011

Жена: Козырева Мария Владимировна

город Ардатов, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.06.2012

Сын: Козырев Никита Владимирович

Мать ребёнка: Козырева Мария Владимировна

город Чебоксары, Республика Чувашия
Рождение ребёнка
28.03.2016

Сын: Козырев Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Козырева Мария Владимировна

город Чебоксары, Республика Чувашия
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