Козырев Владимир Александрович
Место рождениягород Ардатов, Мордовская АССР
Дата рождения08.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
город Ардатов, Мордовская АССР
Бракосочетание
26.11.2011
город Ардатов, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.06.2012
Сын: Козырев Никита Владимирович
Мать ребёнка: Козырева Мария Владимировна
город Чебоксары, Республика Чувашия
Рождение ребёнка
28.03.2016
Сын: Козырев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Козырева Мария Владимировна
город Чебоксары, Республика Чувашия