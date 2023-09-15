Ильяшенко (Мандрыка) София Степановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти1867
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мандрыка Степан Пантелеймонович
Мать: Мандрыка ?
Бракосочетание
Около 1852
Его 2-я жена; за нею имения: Мандрыковка (Пантелеймоновка) и Ново-Степановка, Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1867