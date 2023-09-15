Ильяшенко (Мандрыка) София Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко (Мандрыка) София Степановна

Место рождения

Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд

Дата рождения

1833

Дата смерти

1867

Пол

Женский

Отец

Около 1795 г.р.

Мать

Около 1807 г.р.

Муж

1819 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
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Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мандрыка Степан Пантелеймонович

Мать: Мандрыка ?

Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
Бракосочетание
Около 1852

Муж: Ильяшенко Андрей Степанович

Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
Его 2-я жена; за нею имения: Мандрыковка (Пантелеймоновка) и Ново-Степановка, Новомосковского уезда Екатеринославской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Помещица
Место жительства
Неизвестно
Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
Смерть
1867
Авдотьино, Григорьевская волость, Бахмутский уезд
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