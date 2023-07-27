Панов Кузьма Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Отец: Панов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.10.1903
Сын: Панов Сергей Кузьмич
Мать ребёнка: не указана
Свердловская область, Режевской район, д. Черемиска
Рождение ребёнка
14.07.1908
Дочь: Анашкина Юлия Кузьмична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нюра Кузьмична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно