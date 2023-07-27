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Панов Кузьма Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Панов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1903

Сын: Панов Сергей Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Свердловская область, Режевской район, д. Черемиска
Рождение ребёнка
14.07.1908

Дочь: Анашкина Юлия Кузьмична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Панов Николай Кузьмич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нюра Кузьмична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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