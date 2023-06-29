Русин Петр Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русин Петр Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Русин Никита

Мать: Федора Максимовна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русин Дмитрий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Русин Александр

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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