Коржавин Серапион Варфоломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоржавин Серапион Варфоломеевич

Коржавин Серапион Варфоломеевич

Место рождения

Золотава, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

10.11.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Золотава, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коржавина Раиса Руфовна

Смерть
10.11.1943
Антоненки, Городокский район, Витебская область
Был убит на войне в 1943 году. Ранее место захоронения называлось следующим образом: Витебская обл., Меховский р-н, 400 м юго-зап. с. Семеново.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close