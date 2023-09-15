Коржавин Серапион Варфоломеевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти10.11.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коржавина Раиса Руфовна
Смерть
10.11.1943
Антоненки, Городокский район, Витебская область
Был убит на войне в 1943 году. Ранее место захоронения называлось следующим образом: Витебская обл., Меховский р-н, 400 м юго-зап. с. Семеново.