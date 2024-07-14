Золотарева Татьяна - Бозянь Таня Васильевна 1907 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЗолотарева Татьяна - Бозянь Таня Васильевна

Золотарева Татьяна - Бозянь Таня Васильевна

Место рождения

Деревня Бозино (2 ой - Бытцемшурский)

Дата рождения

1907 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Бозино (2 ой - Бытцемшурский)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Леонид Александрович

Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович

Деревня Золотари Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Илья Александрович

Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович

Деревня Золотари Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Золотарев Николай Алексадрович

Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович

Деревня Золотари
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Золотарева Елизавета Александровна

Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Золотарев Александр Константинович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.