Золотарева Татьяна - Бозянь Таня Васильевна
Место рожденияДеревня Бозино (2 ой - Бытцемшурский)
Дата рождения1907 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Бозино (2 ой - Бытцемшурский)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Леонид Александрович
Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович
Деревня Золотари Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Илья Александрович
Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович
Деревня Золотари Удм. АССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Золотарев Николай Алексадрович
Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович
Деревня Золотари
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Золотарева Елизавета Александровна
Отец ребёнка: Золотарев Александр Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно