Сидоров Леонтий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Сидоров Иван Иванович

Мать: Матрена Лукьяновна

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Прасковья Леонтьевна

Мать ребёнка: Мария Лукинишна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сидоров Мирон Леонтьевич

Мать ребёнка: Мария Лукинишна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Дарья Леонтьевна

Мать ребёнка: Мария Лукинишна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Лукинишна

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