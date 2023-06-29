Сидоров Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Сидоров Иван Иванович
Мать: Матрена Лукьяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Прасковья Леонтьевна
Мать ребёнка: Мария Лукинишна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Мария Лукинишна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Дарья Леонтьевна
Мать ребёнка: Мария Лукинишна
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Лукинишна