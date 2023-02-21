Швабин Роман Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швабин Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1941 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1975

Отец: не указан

Мать: Швабина Зинаида Кузьминична

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