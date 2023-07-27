Палагина (Треничева) (Треничева) Мария Васильевна
Место рожденияРоссия, Тверская обл., Сандовский р-н, Топалковский сельсове, д. Косячиха
Дата рождения28.03.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1942
Россия, Тверская обл., Сандовский р-н, Топалковский сельсове, д. Косячиха
Бракосочетание
16.04.1966
Рождение ребёнка
10.03.1967
Дочь: Хрулёва (палагина) Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Палагин Анатолий Васильевич
Рождение ребёнка
27.11.1974
Сын: Палагин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Палагин Анатолий Васильевич