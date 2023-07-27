Палагина (Треничева) (Треничева) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПалагина (Треничева) (Треничева) Мария Васильевна

Палагина (Треничева) (Треничева) Мария Васильевна

avatar

Место рождения

Россия, Тверская обл., Сандовский р-н, Топалковский сельсове, д. Косячиха

Дата рождения

28.03.1942

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1942

Отец: Треничев Василий Петрович

Мать: Треничева (лебедева) Агафья Иудовна

Россия, Тверская обл., Сандовский р-н, Топалковский сельсове, д. Косячиха
Бракосочетание
16.04.1966

Муж: Палагин Анатолий Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.03.1967

Дочь: Хрулёва (палагина) Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Палагин Анатолий Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
27.11.1974

Сын: Палагин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Палагин Анатолий Васильевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close