Горнакова Агрипина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горнакова Агрипина Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горнаков Афанасий Романович

Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Горнаков Илья Афанасьевич

Отец ребёнка: Горнаков Афанасий Романович

Алымовка, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно

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