Зоркова (Антонова) Стефанида
Место рожденияАлександровка
Дата рождения08.11.1890
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890
Отец: Антоновъ Захаръ
Мать: Антонова Марфа Антонова
Александровка
Бракосочетание
18.05.1909
Муж: Зорковъ Степанъ
Рождение ребёнка
07.03.1910
Сын: Зорковъ Никифоръ
Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ
Рождение ребёнка
16.03.1913
Дочь: Зоркова Дарья
Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ
Рождение ребёнка
09.03.1914
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ
Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан