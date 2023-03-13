Зоркова (Антонова) Стефанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зоркова (Антонова) Стефанида

Место рождения

Александровка

Дата рождения

08.11.1890

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1890

Отец: Антоновъ Захаръ

Мать: Антонова Марфа Антонова

Александровка
Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Зорковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.03.1910

Сын: Зорковъ Никифоръ

Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1913

Дочь: Зоркова Дарья

Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.03.1914

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Зорковъ Степанъ

Талиха, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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