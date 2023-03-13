Сычевъ Мартьянъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сычевъ Мартьянъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычевъ Григорій

Мать: Сычева Пелагѣя

Рождение ребёнка
12.06.1880

Дочь: Сычева Акулина

Мать ребёнка: Сычова Маремьяна Трофимова-Иванова

Александровка
Рождение ребёнка
11.02.1884

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Сычова Маремьяна Трофимова-Иванова

Александровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сычова Маремьяна Трофимова-Иванова

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