Сычевъ Мартьянъ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычевъ Григорій
Мать: Сычева Пелагѣя
Рождение ребёнка
12.06.1880
Дочь: Сычева Акулина
Мать ребёнка: Сычова Маремьяна Трофимова-Иванова
Александровка
Рождение ребёнка
11.02.1884
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Сычова Маремьяна Трофимова-Иванова
Александровка
Бракосочетание
Неизвестно