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(Черкас) Вера Семеновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

18.07.1897

Дата смерти

23.02.1907

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1897

Отец: Черкас Семен Ильич

Мать: Черкас Мария Саввична

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-14,зап.-45
Смерть
23.02.1907
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-49,зап.-11
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