(Черкас) Вера Семеновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения18.07.1897
Дата смерти23.02.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.07.1897
Отец: Черкас Семен Ильич
Мать: Черкас Мария Саввична
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1897г.,лист-14,зап.-45
Смерть
23.02.1907
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь-сухотка | ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-49,зап.-11