Демьянова (Демьянова) Людмила Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демьянова (Демьянова) Людмила Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шипулин Митрофан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Демьянов Владимир

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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