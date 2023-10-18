Демьянова (Демьянова) Людмила Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шипулин Митрофан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Демьянов Владимир
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно