Мосиенков Диомид Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.09.1908
Рявкино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 27 ж 20 крестьянин, Калужской губ. Жиздринского уезда Зитницкой волости дер. Явленки
Смерть
Неизвестно