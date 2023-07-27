Трухина (Новикова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1961
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1961
Отец: Новиков Владимир
Рождение ребёнка
01.03.1983
Дочь: Кириллова Марина Сергеевна
Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
09.03.1985
Сын: Трухин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
14.03.1987
Дочь: Бутакова Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область