Трухина (Новикова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухина (Новикова) Елена Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1961

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1961

Отец: Новиков Владимир

Мать: Новикова Эльвира Геннадьевна

Рождение ребёнка
01.03.1983

Дочь: Кириллова Марина Сергеевна

Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
09.03.1985

Сын: Трухин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
14.03.1987

Дочь: Бутакова Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Трухин Сергей Васильевич

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
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