Медведева (Хныкина) Агафья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Хныкина) Агафья Лаврентьевна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Бракосочетание
1851

Муж: Медведев Павел Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак 2: запись о браке №15, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Медведева Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Медведев Павел Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Медведев Сергей Павлович

Отец ребёнка: Медведев Павел Васильевич

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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