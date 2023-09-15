Медведева (Хныкина) Агафья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
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Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение: запись о рождении №11, метрическая книга за 1830 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Дмитрий... Показать все
Бракосочетание
1851
Брак 2: запись о браке №15, метрическая книга за 1851 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Медведева Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Медведев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Медведев Павел Васильевич
Смерть
Неизвестно