Муратов Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1904
Дата смерти06.05.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Муратова Клавдия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.05.1942