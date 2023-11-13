Муратов Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муратов Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1904

Дата смерти

06.05.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Муратова Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Муратова Клавдия Константиновна

Смерть
06.05.1942
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