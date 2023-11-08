Полонянкин Мирон Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолонянкин Мирон Филиппович

Полонянкин Мирон Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Полонянкин Филипп Родионович

Мать: Полонянкина Варвара Петровна

Рождение ребёнка
1922

Сын: Полонянкин Евстафий Миронович

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Полонянкин Нифон Миронович

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Полонянкина Лидия Мироновна

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Полонянкина Зинаида Мироновна

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Полонянкина Федора Мироновна

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Полонянкина Анна Мироновна

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Полонянкин Леонид Миронович

Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полонянкина Евдокия Касьяновна

Смерть
1977
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close