Полонянкин Мирон Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1977
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
1922
Сын: Полонянкин Евстафий Миронович
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Полонянкин Нифон Миронович
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Полонянкина Лидия Мироновна
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Полонянкина Зинаида Мироновна
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Полонянкина Федора Мироновна
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Полонянкина Анна Мироновна
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Полонянкин Леонид Миронович
Мать ребёнка: Полонянкина Евдокия Касьяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1977