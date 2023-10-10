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Барятинский Анатолий Владимирович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

07.08.1871

Дата смерти

17.03.1924

Пол

Мужской

Отец

1843 г.р.

Мать

1846 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871

Отец: Prince Bariatinsky Vladimir Anatolijevich

Мать: Bariatinsky Nadejda Alexandrovna

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
17.08.1894

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор, Свиты Е.И.В. генерал-майор, командир 2 бригады гвардейской стрелковой дивизии
Смерть
17.03.1924
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
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