Барятинский Анатолий Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.08.1871
Дата смерти17.03.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1871
Бракосочетание
17.08.1894
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Генерал-майор, Свиты Е.И.В. генерал-майор, командир 2 бригады гвардейской стрелковой дивизии
Смерть
17.03.1924
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France
Menton, Alpes-Maritimes, Provence-Alpes-Côte d\'Azur, France