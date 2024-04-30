Кадочников Юрий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2013
Мать ребёнка: Кадочникова (Базуева) Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: (Кадочникова) Виктория Юрьевна
Мать ребёнка: Кадочникова (Базуева) Галина Валерьевна
Рождение ребёнка
2018
Дочь: (Кадочникова) Вероника Юрьевна
Мать ребёнка: Кадочникова (Базуева) Галина Валерьевна