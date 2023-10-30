Старостина Марфа Ильинична
Место рождения
Дата рождения24.06.1881 ст.
Дата смерти25.06.1881 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
24.06.1881 ст.
дата крещения - 24.06.1881 место рождения - село Петрищево Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - Юрьевского уезда деревни Бодалово(?) крестьянка Неонилла Петровна Источник: ГАЯО... Показать все
Смерть
25.06.1881 ст.
дата погребения - 26.06.1881 место смерти - село Петрищево Переславский уезд Владимирская губерния Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда за 1881 год Фонд № 1550. Оп.1. Д. 1... Показать все