Четверик (Кабакова) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧетверик (Кабакова) Людмила

Четверик (Кабакова) Людмила

Место рождения

Казахская ССР, город Павлодар

Дата рождения

15.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР, город Павлодар
Рождение ребёнка
19.05.1976

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Четверик Николай Демьянович

Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1990

Сын: Четверик Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Четверик Николай Демьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четверик Николай Демьянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close