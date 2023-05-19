Четверик (Кабакова) Людмила
Место рожденияКазахская ССР, город Павлодар
Дата рождения15.12.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР, город Павлодар
Рождение ребёнка
19.05.1976
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Четверик Николай Демьянович
Лозовое, Успенский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1990
Сын: Четверик Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Четверик Николай Демьянович
Бракосочетание
Неизвестно