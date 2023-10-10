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Вериялов Сергей

Место рождения

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Около 1911

Жена: Вериялова Варвара Алексеевна

Разошлись примерно в 1926, в 1927 женился на другой, в 1931 родился еще один Николай у него
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вериялова Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Вериялова Варвара Алексеевна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Сын: Вериялов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Вериялова Варвара Алексеевна

Бюрганы, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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