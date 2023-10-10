Вериялов Сергей
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1911
Разошлись примерно в 1926, в 1927 женился на другой, в 1931 родился еще один Николай у него
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вериялова Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Вериялова Варвара Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Вериялов Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Вериялова Варвара Алексеевна
Смерть
Неизвестно