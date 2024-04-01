Лебедев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Рождение ребёнка
17.08.1980

Сын: Лебедева Александр Николаевич

Мать ребёнка: Лебедева (Лузина) Елена Константиновна

Рождение ребёнка
12.04.1988

Дочь: (Лебедева) Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Лебедева (Лузина) Елена Константиновна

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