Лебедев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
каменщик
Рождение ребёнка
17.08.1980
Сын: Лебедева Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лебедева (Лузина) Елена Константиновна
Рождение ребёнка
12.04.1988
Дочь: (Лебедева) Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Лебедева (Лузина) Елена Константиновна