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Василий Афанасьевич

Место рождения

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1698 г.р.

Мать

1707 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Афанасий Саввич

Мать: Дарья Игнатьевна

Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Боровиково, деревня, Шаготская волость, Романов-Борисоглебский уезд, Ярославская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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