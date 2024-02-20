Степаненко Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степаненко Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1841

Муж: Степаненко Даниил Маркович

Рождение ребёнка
06.08.1841

Дочь: Степаненко Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Степаненко Даниил Маркович

Смерть
Неизвестно

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