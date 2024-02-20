Степаненко Евдокия Тимофеевна
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Мелитопольский уезд Верхне-Белозерская волость с.Верхняя Белозерка
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1841
Рождение ребёнка
06.08.1841
Дочь: Степаненко Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Степаненко Даниил Маркович
Смерть
Неизвестно