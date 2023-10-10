Бенджаминс Янис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бенджаминс Янис

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Место рождения

Платере, Madlienas pagasts, Ogres novads

Дата рождения

15.10.1892

Дата смерти

13.04.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Платере, Madlienas pagasts, Ogres novads
Рождение ребёнка
16.12.1939

Сын: Бенджаминс Джон

Мать ребёнка: Бенджаминс Мария

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бенджаминс Мария

Смерть
13.04.1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дизентерия/сердечная недостаточность
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