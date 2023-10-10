Бенджаминс Янис
Место рождения
Дата рождения15.10.1892
Дата смерти13.04.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1939
Сын: Бенджаминс Джон
Мать ребёнка: Бенджаминс Мария
Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бенджаминс Мария
Смерть
13.04.1942
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Дизентерия/сердечная недостаточность