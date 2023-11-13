(Сыромятникова) Анастасия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сыромятникова) Анастасия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1900

Дата смерти

После 02.03.1911

Пол

Женский

Отец

До 1877 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900

Отец: Сыромятников Фёдор Григорьевич

Мать: не указана

Восприемник
15.12.1907
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евгения Александровна Савкина
Восприемник
17.04.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Георгий Семёнович Савкин
Восприемник
02.03.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Дарья Ильинична Савкина
Восприемник
30.06.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Ольга Александровна Савкина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 02.03.1911
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