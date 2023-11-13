(Сыромятникова) Анастасия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1900
Дата смертиПосле 02.03.1911
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1900
Отец: Сыромятников Фёдор Григорьевич
Мать: не указана
Восприемник
15.12.1907
Евгения Александровна Савкина
Восприемник
17.04.1910
Георгий Семёнович Савкин
Восприемник
02.03.1911
Дарья Ильинична Савкина
Восприемник
30.06.1911
Ольга Александровна Савкина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 02.03.1911