Narr (Geiss) Maria Eva — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Narr (Geiss) Maria Eva

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1680 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Geyss Peter

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1705

Дочь: Heininger Anna Maria Barbara

Отец ребёнка: Narr Hans Jacob

Рождение ребёнка
1719

Дочь: Anna Maria

Отец ребёнка: Narr Hans Jacob

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Narr Hans Jacob

Смерть
Неизвестно
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