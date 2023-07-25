Narr (Geiss) Maria Eva
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Geyss Peter
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1705
Дочь: Heininger Anna Maria Barbara
Отец ребёнка: Narr Hans Jacob
Рождение ребёнка
1719
Дочь: Anna Maria
Отец ребёнка: Narr Hans Jacob
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Narr Hans Jacob
Смерть
Неизвестно