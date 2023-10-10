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Галаева Мария Вавилина

Место рождения

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: Устинья Ивановна

Барышок, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
22.10.1901

Муж: Галаев Кирилл Дмитриевич

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1902

Сын: Галаев Никита Кириллович

Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Галаев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.10.1905

Сын: Галаев Дмитрий Кириллович

Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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