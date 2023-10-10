Галаева Мария Вавилина
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: Устинья Ивановна
Бракосочетание
22.10.1901
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1902
Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
15.09.1903
Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич
Рождение ребёнка
25.10.1905
Сын: Галаев Дмитрий Кириллович
Отец ребёнка: Галаев Кирилл Дмитриевич
Смерть
Неизвестно