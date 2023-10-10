Рашевский Иосиф Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рашевский Иосиф Яковлевич

Место рождения

Чернигов, Чернігівська область

Дата рождения

01.06.1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1807

Жена: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Рашевский Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Рашевский Иван Иосифович

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Рашевский Яков Иосифович

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1812

Дочь: Рашевская Евдокия Иосифовна

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Рашевская Александра Иосифовна

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1816

Дочь: Рашевская Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна

Чернигов, Чернігівська область
Место жительства
Неизвестно
Чернигов, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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