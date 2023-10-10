Рашевский Иосиф Яковлевич
Место рождения
Дата рождения01.06.1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1807
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Рашевский Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1809
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1812
Дочь: Рашевская Евдокия Иосифовна
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Рашевская Александра Иосифовна
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1816
Дочь: Рашевская Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Рашевская Екатерина Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно