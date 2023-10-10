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Руденок (Дроздова) Мария Ивановна

Место рождения

Будище, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Будище, Чернігівська область
Бракосочетание
26.01.1886

Муж: Руденок Фома Иванов

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1893

Сын: Руденок Иван Фомин

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
11.01.1895

Дочь: Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Дроздовица, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.12.1899

Сын: Руденок Павел Фомич

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
27.11.1900

Дочь: Екатерина Фоминична

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Штаненко Анна Фоминична

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Будище, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.07.1906

Дочь: Прасковья Фоминична

Отец ребёнка: Руденок Фома Иванов

Будище, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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