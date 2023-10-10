Сутягина (Клепикова) Марина Козмина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти21.09.1840
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Клепиков Козма
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1814
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Сутягин Агафоник (Аггей) Адрианов
Отец ребёнка: Сутягин Адриан Андреев
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Ирина Адрианова
Отец ребёнка: Сутягин Адриан Андреев
Смерть
21.09.1840
Причина смерти: от чахотки