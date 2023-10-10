Сутягина (Клепикова) Марина Козмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Клепикова) Марина Козмина

Место рождения

Черемухово, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

21.09.1840

Пол

Женский

Отец

Около 1743 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1794 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Клепиков Козма

Мать: не указана

Черемухово, Талицкий, Свердловская область
Бракосочетание
05.07.1814

Муж: Сутягин Адриан Андреев

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сутягин Агафоник (Аггей) Адрианов

Отец ребёнка: Сутягин Адриан Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Ирина Адрианова

Отец ребёнка: Сутягин Адриан Андреев

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
21.09.1840
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от чахотки
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