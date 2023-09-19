Дрозд (Беда) Александра Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрозд (Беда) Александра Викторовна

Место рождения

Terekhivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Terekhivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
30.01.1898

Муж: Дрозд Парфентий (Порфирий) Василиев

Budyshche, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно
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