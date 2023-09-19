Дрозд (Беда) Александра Викторовна
Место рожденияTerekhivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Terekhivka, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Бракосочетание
30.01.1898
Budyshche, Chernihivs\'ka oblast, Ukraine
Работа или профессия
Неизвестно
казачка
Смерть
Неизвестно