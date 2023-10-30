Зверовщикова (Жилякова) Василиса Захарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверовщикова (Жилякова) Василиса Захарова

Место рождения

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Жиляков Захар

Мать: не указана

Палецкова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1816

Муж: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Рождение ребёнка
24.10.1818

Сын: Зверовщиков Димитрий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.02.1820

Сын: Зверовщиков Анисим Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1821

Сын: Зверовщиков Василий Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.12.1823

Сын: Зверовщиков Даниил Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.09.1826

Сын: Зверовщиков Никандр Алексиев

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.05.1829

Дочь: Гликерия Алексиева

Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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