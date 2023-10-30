Зверовщикова (Жилякова) Василиса Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Жиляков Захар
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1816
Рождение ребёнка
24.10.1818
Сын: Зверовщиков Димитрий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Рождение ребёнка
14.02.1820
Сын: Зверовщиков Анисим Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Рождение ребёнка
07.03.1821
Сын: Зверовщиков Василий Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Рождение ребёнка
08.12.1823
Сын: Зверовщиков Даниил Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Рождение ребёнка
23.09.1826
Сын: Зверовщиков Никандр Алексиев
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Рождение ребёнка
18.05.1829
Дочь: Гликерия Алексиева
Отец ребёнка: Зверовщиков Алексей Васильев большой
Смерть
Неизвестно