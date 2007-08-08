Хрулёв Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения16.03.1937
Дата смерти08.08.2007
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937
Отец: Беликов Дмитрий Иванович
Мать: Хрулёва Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
26.02.1962
Сын: Хрулёв Владислав Владимирович
Мать ребёнка: Хрулёва (крошина) Нина Павловна
Рождение ребёнка
03.04.1967
Сын: Хрулёв Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Хрулёва (крошина) Нина Павловна
Смерть
08.08.2007
Похороны
Неизвестно
кладбище 7 ключей