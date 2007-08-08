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Хрулёв Владимир Васильевич

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

16.03.1937

Дата смерти

08.08.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1937

Отец: Беликов Дмитрий Иванович

Мать: Хрулёва Наталья Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.02.1962

Сын: Хрулёв Владислав Владимирович

Мать ребёнка: Хрулёва (крошина) Нина Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.04.1967

Сын: Хрулёв Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Хрулёва (крошина) Нина Павловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.08.2007
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
кладбище 7 ключей
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