князь Ухтомский Эраст Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1863
Сын: Ухтомский Алексей Эрастович
Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Гофштеттер Лидия Эрастовна
Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Ухтомский Модест Эрастович
Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна