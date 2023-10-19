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князь Ухтомский Эраст Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Ухтомский Алексей Михайлович

Мать: Ухтомская Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Ухтомский Алексей Эрастович

Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна

Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Гофштеттер Лидия Эрастовна

Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Ухтомский Модест Эрастович

Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Ухтомская Юлия Спиридоновна

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