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Пантелеева Александра Артёмовна
Пантелеева Александра Артёмовна
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Древо
Место рождения
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
Дата рождения
30.08.2023
Пол
Женский
Отец
Пантелеев Артём Антонович
1989 г.р.
Мать
Пантелеева (Симонова) Наталия Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2023
Отец:
Пантелеев Артём Антонович
Мать:
Пантелеева Наталия Сергеевна
Дзержинск
, город Дзержинск, Нижегородская область
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