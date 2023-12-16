Фекла Аверкиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Аверкиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.

Сын: Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Харитонович

Якутино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Харитонович

Якутино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Харитонович

Якутино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Харитонович

Якутино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.

Сын: Степан Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Харитонович

Якутино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Харитонович

Смерть
Неизвестно
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