Фекла Аверкиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1870 ст.
Сын: Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
05.09.1873 ст.
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
1874
Сын: Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Харитонович
Рождение ребёнка
25.10.1875 ст.
Сын: Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Харитонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Харитонович
Смерть
Неизвестно