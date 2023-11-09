Давыдов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Иван Егорович

Давыдов Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1742

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Давыдов Егор Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Давыдова Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1794

Сын: Давыдов Иван Иванович

Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна

Зеленцино (Зеленцыно)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хавская Анна Ивановна

Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close