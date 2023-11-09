Давыдов Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1742
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Давыдов Егор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Давыдова Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1794
Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна
Зеленцино (Зеленцыно)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хавская Анна Ивановна
Мать ребёнка: Давыдова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно