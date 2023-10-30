Чураков Фотiй Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧураков Фотiй Иванов

Чураков Фотiй Иванов

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Чураков Иван Кузьмин

Мать: Агрипина Андреева

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
11.11.1846

Жена: Вотякова Ксенiя Михайлова

Рождение ребёнка
06.12.1846

Дочь: Анна Фотiева

Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
04.08.1849

Дочь: Соломiя Фотiева

Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.05.1852

Дочь: Федосiя Фотiева

Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close