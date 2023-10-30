Чураков Фотiй Иванов
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Чураков Иван Кузьмин
Мать: Агрипина Андреева
Бракосочетание
11.11.1846
Рождение ребёнка
06.12.1846
Дочь: Анна Фотiева
Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова
Рождение ребёнка
04.08.1849
Дочь: Соломiя Фотiева
Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова
Рождение ребёнка
23.05.1852
Дочь: Федосiя Фотiева
Мать ребёнка: Вотякова Ксенiя Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно