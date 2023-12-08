Малявко (Молявка) Осип Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявка Гавриил
Мать: ?
Рождение ребёнка
1893
Сын: Малявко (малявкин) Владимир
Мать ребёнка: Молявка ?
Место жительства
1896
из Витебской губернии в Томскую, в дер. Латат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малявкин Ефрем
Мать ребёнка: Молявка ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малявкин (молявка) Родион
Мать ребёнка: Молявка ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Молявка ?
Смерть
Неизвестно