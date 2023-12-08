Малявко (Молявка) Осип Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявко (Молявка) Осип Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявка Гавриил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1893

Сын: Малявко (малявкин) Владимир

Мать ребёнка: Молявка ?

Место жительства
1896
из Витебской губернии в Томскую, в дер. Латат
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявкин Ефрем

Мать ребёнка: Молявка ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малявкин (молявка) Родион

Мать ребёнка: Молявка ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Молявка ?

Смерть
Неизвестно
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