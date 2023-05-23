von Derfelden (von Uxküll) Anna Margarethe — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Derfelden (von Uxküll) Anna Margarethe

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1673

Дата смерти

19.07.1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1667 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.02.1673
Рождение
1673

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1703

Дочь: Von Taube Gertrude Sophie

Отец ребёнка: Von Derfelden Hans Heinrich

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Von Derfelden Hans Heinrich

Отец ребёнка: Von Derfelden Hans Heinrich

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Von Derfelden Hans Heinrich

Смерть
19.07.1710
Похороны
Неизвестно
St. Nikolai, Reval
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