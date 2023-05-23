von Derfelden (von Uxküll) Anna Margarethe
Место рожденияНе указано
Дата рождения1673
Дата смерти19.07.1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
17.02.1673
Рождение
1673
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1703
Дочь: Von Taube Gertrude Sophie
Отец ребёнка: Von Derfelden Hans Heinrich
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Von Derfelden Hans Heinrich
Отец ребёнка: Von Derfelden Hans Heinrich
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.07.1710
Похороны
Неизвестно
St. Nikolai, Reval