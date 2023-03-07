Чувашев Петр Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кощеева Агафия Петрова
Мать ребёнка: не указана
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно