Намятов Архипп Стефанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1754
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: Намятов Степан Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Чащина Параскева Архиппова
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Намятов Тит Архиппов
Мать ребёнка: Намятова Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно