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Намятов Архипп Стефанов

Место рождения

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: Намятов Степан Алексеев

Мать: не указана

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Чащина Параскева Архиппова

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Андреева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Намятов Тит Архиппов

Мать ребёнка: Намятова Евдокия Андреева

Чащина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Намятова Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
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