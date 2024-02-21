Малышева (Чернобай) елена викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малышева (Чернобай) елена викторовна

Место рождения

Сухличи Клецкого района

Дата рождения

11.09.1969

Пол

Женский

Добавил:

ам
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1969

Отец: Чернобай виктор николаевич

Мать: Чернобай (Горбач) Анна адамовна

Бракосочетание
12.08.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1990

Дочь: Коржак (Малышева) виктория андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.09.1993

Сын: Малышев денис андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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