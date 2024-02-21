Малышева (Чернобай) елена викторовна
Место рожденияСухличи Клецкого района
Дата рождения11.09.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1969
Бракосочетание
12.08.1989
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1990
Дочь: Коржак (Малышева) виктория андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.09.1993
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности