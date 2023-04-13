Ковальчук Матрона Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Матрона Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1846

Муж: Ковальчук Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Григорьевич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Ковальчук Павел Михайлович

Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Григорьевич

Краснокутск, Харківська область
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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