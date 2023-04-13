Ковальчук Матрона Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Ковальчук Павел Михайлович
Отец ребёнка: Ковальчук Михаил Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Государственные Крестьяне
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно