Кириллова Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Наталья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1908 ст.

Дочь: Марфа Фроловна

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.10.1915 ст.

Сын: Кириллов Андрей Фролович

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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