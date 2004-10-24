Илларионов Андрей Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1932
Дата смерти24.10.2004
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932
Отец: Илларионов Родион Абрамович
Мать: Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зоя Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илларионов Борис Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно
Корреспондент газеты «Известия» по Новосибирской области
Смерть
24.10.2004
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовском кладбище