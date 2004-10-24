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Илларионов Андрей Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1932

Дата смерти

24.10.2004

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1932

Отец: Илларионов Родион Абрамович

Мать: Екатерина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зоя Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илларионов Борис Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Корреспондент газеты «Известия» по Новосибирской области
Смерть
24.10.2004
Новосибирск
Похороны
Неизвестно
Заельцовском кладбище
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